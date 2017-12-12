Пенсійний фонд збільшив виплати майже до 253 мільярдів гривень

Загальна сума витрат Пенсійного фонду України (ПФУ) на пенсійні та інші заплановані виплати за січень-листопад 2017 року становила 252,7 млрд грн, що на 12,8%, або на 32,4 млрд грн більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Читайте такожМіністр соцполітики Рева: "Працюючі в "білу" платять податок в пенсійний фонд за двох"

Про це повідомила прес-служба ПФУ з посиланням на заступника голови правління Владислава Машкіна.

«До бюджету Пенсійного фонду України з початку року з усіх джерел фінансування - від надходження єдиного соціального внеску і з держбюджету - надійшло 255,1 мільярда гривень. З них власні надходження становили 141,1 мільярда гривень, що на 41,6 мільярда більше порівняно з відповідним показником 2016 року», - зазначив він.

Згідно з повідомленням, середній розмір пенсії збільшився в середньому на 500 гривень і в листопаді цього року становив 2447,95 гривні. «Цей показник сформувався завдяки проведеному перерахунку пенсій з першого жовтня цього року», - повідомив Машкін.

Він зазначив, що фінансування пенсійних виплат проводиться відповідно до графіку. Зараз завершуються виплати за грудень, і органи Пенсійного фонду почнуть виплачувати пенсії за січень.

За словами Машкіна, дефіцит Пенсійного фонду в зв'язку з перерахунком пенсій не збільшився.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня цього року Верховна Рада України внесла зміни до Бюджетного кодексу України у зв'язку з ухваленням закону про пенсійну реформу.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, середній розмір пенсії з жовтня збільшився на 559 грн і становив у жовтні 2446,56 грн. Із загальної кількості пенсіонерів - 11,7 млн осіб розмір пенсії було збільшено для 10 млн 240 тис. осіб, що становить 90% від їх загальної кількості.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, надходження до Пенсійного Фонду України від єдиного соціального внеску (ЄСВ) з початку цього року зросли на 40%, або на 34 млрд грн, порівняно з відповідним періодом минулого року, і становили 130 млрд грн.

Дефіцит Пенсійного фонду в 2017 році очікується на рівні 141,3 млрд грн.