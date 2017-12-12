Офіційний курс гривні: нацвалюта опустилася до долара, але зміцнилася до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 13 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2717.7106 (12 грудня – 2713.5720)

100 EUR – 3197.6583 (12 грудня – 3200.9295)

10 RUR – 4.6191 (12 грудня – 4.5810)

У вівторок, 12 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,17/27,19 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 31,89/31,92 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4598/0,4604 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 27,1771 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 580 угод на суму 331,68 млн дол.