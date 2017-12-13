Facebook вирішив платити податки у тих країнах, де він продає свої продукти

Компанія Facebook, що володіє найбільшою в світі однойменною соціальною мережеювирішила платити податки в тих країнах, у яких вона продає свої продукти.

Про це заявив голова фінансової служби компанії Дейв Уенер, передає РБК.

Згідно із заявою Уенера, відтепер податки з доходів на продукти і послуги Facebook, зокрема, рекламні повідомлення, будуть сплачуватися в тих країнах, де є офіси компанії, а не через міжнародний офіс, що базується в столиці Ірландії Дубліні.

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"Ми плануємо завершити пов'язані з цим заходи протягом 2018 року, із завданням перевести податкові операції в локальні офіси до першої половини 2019 року", - сказав він.

У той же час Уенер запевнив, що штаб-квартира компанії залишиться в Менло-Парк, Каліфорнія, де розміщений головний сервер. Офіс в Дубліні продовжить виконувати функції центру міжнародного підрозділу.

"Ми віримо, що нова структура продажів зробить нас більш прозорими для держав і політичних діячів по всьому світу, які закликають до більшої відкритості доходів, пов'язаних із продажами в їх країнах", - підкреслив Уенер.

У березні 2016 року владі Великої Британії вдалося змусити компанію платити багатомільйонні податки з продажів у країні. При цьому в 2014 році Facebook заплатив у британську казну всього 4300 фунтів стерлінгів. Услід за британцями в липні того ж року Міністерство юстиції США пред'явило щодо Facebook позов в ухиленні від сплати податків за допомогою маніпуляцій з заниженням вартості активів через міжміське підрозділ в Дубліні.