Тігіпко купив українську "дочку" російського "Сбербанку"

Sberbank Europe AG (дочірня компанія «Сбербанку» Росії) завершила угоду з продажу контрольного пакета акцій (99,9230%) українського «ВіЕс Банку» групі «ТАС», що належить бізнесмену Сергію Тігіпку.

Про це повідомила прес-служба російського банку.

У повідомленні зазначається, що угода була схвалена Антимонопольним комітетом України, Національним банком України, а також Європейським центральним банком.

"Сбербанк" здійснює цю угоду в рамках реалізації стратегії з виходу з банківського ринку України", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Національний банк України дозволив Сергію Тігіпку стати власником 99,9% акцій «ВіЕс Банку».

Антимонопольний комітет України схвалив покупку акцій «ВіЕс Банку» Сергієм Тігіпком, який здійснює контроль над «ТАСкомбанком» і «Універсал Банком», у кінці вересня.

Згодом Тігіпко заявив, що планує об'єднати «ВіЕс Банк» з «ТАСкомбанком», але при цьому не скорочувати відділення фінустанови.

Довідка УНІАН. «ВіЕс Банк» (м. Львів) працює на ринку України з 1991 року і належить російському державному «Сбербанку».

Тігіпко обіймав високі посади в період президентства Віктора Януковича, в тому числі посаду віце-прем'єр-міністра і міністра соціальної політики в уряді Миколи Азарова, а також голови Національного банку України в 2003-2004 роках.