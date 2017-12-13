"Ощадбанк" отримає від ЄІБ гарантії на 50 мільйонів євро для кредитування малого і середнього бізнесу

Державний «Ощадбанк» підписав з представниками групи Європейського інвестиційного банку - Європейським інвестиційним банком і Європейським інвестиційним фондом - договір гарантії на 50 млн євро для надання кредитів малому і середньому бізнесу в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, з боку українського держбанку угоду підписав голова правління Андрій Пишний, з боку Європейського інвестиційного банку - голова представництва в Україні Бруно Деніс, з боку Європейського інвестиційного фонду - старший фінансовий менеджер Мартінс Янсонс.

Як зазначив присутній на церемонії підписання голова представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі, угода підписана в рамках ініціативи EU4Business, націленої на поліпшення доступу малого та середнього бізнесу до фінансування.

«Ми націлені підтримувати економічне зростання і створювати нові робочі місця. Всі основні гравці економічного ринку, включаючи «Ощадбанк», можуть розраховувати на підтримку Європейського Союзу», - сказав Мінгареллі.

У свою чергу, Пишний подякував партнерам за підтримку, підкреслюючи, що "Ощадбанк" активно розширює роботу з європейськими фінансовими інститутами, і ця угода не є останньою.

«Що це означає для українських підприємців? Кредити стають доступнішими. Що означає цей сигнал від Європейського Союзу, Європейського інвестиційного банку, Європейського інвестиційного фонду? Ми вас підтримуємо. Це принципово важливий сигнал», - сказав він.