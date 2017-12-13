Мінгареллі про долю 600 мільйонів євро: Україна не виконала чотирьох умов

Європейський Союз ухвалить рішення про надання Україні третього траншу на 600 млн євро в рамках діючої програми макрофінансової допомоги до кінця року, повідомив журналістам голова Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі.

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Він нагадав, що за минулі 3 роки ЄС надав Україні макрофінансову допомогу обсягом 3,4 млрд євро.

«До кінця цього року буде ухвалено рішення про надання останнього траншу на 600 млн євро», - сказав Мінгареллі.

При цьому він підкреслив, що Україна виконала лише 17 із 21 умови в рамках цієї програми, і виплата цього траншу залежить від виконання решти 4 умов. «Саме з цієї причини Єврокомісія зараз не може виплатити останній транш», - додав Мінгареллі.

Пізніше Представництво Європейського Союзу в Україні заявило про неточність перекладу слів посла ЄС Хьюга Мінгареллі та уточнило, що Європейський Союз не може надати Україні третій транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро через невиконані чотири умови.

"Станом на сьогодні Україна не виконала чотири умови, передбачені для надання третього, і останнього, траншу макрофінансової допомоги. При таких обставинах Європейська комісія не може виділити останній транш діючої програми макрофінансової допомоги", - сказано в заяві представництва ЄС в Україні.

Разом з тим представництво ЄС закликає Україну зберігати нинішню динаміку здійснення реформ в різних сферах, а також завершити впровадження невиконаних раніше заходів в рамках діючої програми.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня в Єврокомісії заявили, що ЄС не виплатить Україні останній транш макрофінансової допомоги на 600 млн євро в рамках затвердженої в 2015 році програми на 1,8 млрд євро, але готовий розглянути питання про подальшу підтримку нашої країни за умови прискорення реформ.

У повідомленні зазначалося, що чотири зобов'язання, пов'язані з третім і остаточним траншем цієї програми, в даний час не виконано.