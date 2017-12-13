Мінгареллі про долю 600 мільйонів євро: Україна не виконала чотирьох умов
За словами Мінгареллі, ЄС ухвалить рішення про надання Україні третього траншу макрофінансової допомоги до кінця року.
Європейський Союз ухвалить рішення про надання Україні третього траншу на 600 млн євро в рамках діючої програми макрофінансової допомоги до кінця року, повідомив журналістам голова Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі.
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Він нагадав, що за минулі 3 роки ЄС надав Україні макрофінансову допомогу обсягом 3,4 млрд євро.
«До кінця цього року буде ухвалено рішення про надання останнього траншу на 600 млн євро», - сказав Мінгареллі.
При цьому він підкреслив, що Україна виконала лише 17 із 21 умови в рамках цієї програми, і виплата цього траншу залежить від виконання решти 4 умов. «Саме з цієї причини Єврокомісія зараз не може виплатити останній транш», - додав Мінгареллі.
Пізніше Представництво Європейського Союзу в Україні заявило про неточність перекладу слів посла ЄС Хьюга Мінгареллі та уточнило, що Європейський Союз не може надати Україні третій транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро через невиконані чотири умови.
"Станом на сьогодні Україна не виконала чотири умови, передбачені для надання третього, і останнього, траншу макрофінансової допомоги. При таких обставинах Європейська комісія не може виділити останній транш діючої програми макрофінансової допомоги", - сказано в заяві представництва ЄС в Україні.
Разом з тим представництво ЄС закликає Україну зберігати нинішню динаміку здійснення реформ в різних сферах, а також завершити впровадження невиконаних раніше заходів в рамках діючої програми.
Як повідомляв УНІАН, 1 грудня в Єврокомісії заявили, що ЄС не виплатить Україні останній транш макрофінансової допомоги на 600 млн євро в рамках затвердженої в 2015 році програми на 1,8 млрд євро, але готовий розглянути питання про подальшу підтримку нашої країни за умови прискорення реформ.
У повідомленні зазначалося, що чотири зобов'язання, пов'язані з третім і остаточним траншем цієї програми, в даний час не виконано.