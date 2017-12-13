В Україні підвищать пенсії військовим

Уряд сьогодні направить до Ради національної безпеки і оборони законопроект про підвищення пенсій військовим з 1 січня 2018 року.

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Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми зробимо зміни пенсійної системи для 550 тис. військових пенсіонерів, ми пропонуємо закласти систему автоматичної індексації пенсій. Бойові пенсії мають бути вищими за звичайні пенсії військовослужбовців», - сказав прем'єр.

За словами прем'єра, пенсії військовослужбовцям будуть підвищені не менше ніж на 1,5 тис. грн.

«Ми багато часу приділили, щоб напрацювати пенсійну систему військовослужбовцям. Сьогодні ми передамо ці пропозиції до Ради національної безпеки і оборони, оскільки це питання військовослужбовців, де ми знайдемо остаточне рішення, яке може бути затверджено українським парламентом», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, закон про загальне пенсійне забезпечення Верховна Рада прийняла 3 жовтня, він набрав чинності 11 жовтня 2017 року. Відповідно до закону, розмір пенсії кожного громадянина України буде розраховуватися за новою формулою.

В уряді обіцяли, що одразу після прийняття пенсійної реформи, розпочнеться розробка окремого законопроекту про пенсійне забезпечення військовослужбовців. Зазначалося, що проект буде поданий до Верховної Ради до 1 листопада.