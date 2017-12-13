Поліція Болгарії влаштувала облаву на власників біткоїнів - конфіскованого вистачить на п'яту частину держборгу

У результаті спеціальної операції правоохоронні органи Болгарії, спільно з колегами з інших країн, припинили діяльність злочинної організації і, серед іншого, конфіскували біткоїнів на суму, достатню, щоб погасити п'яту частину свого державного боргу.

Читайте такожКурс Bitcoin знову оновив історичний максимумЗа даними ZeroHedge, болгарське агентство з протидії злочинності і Південно-Східний Європейський правоохоронний центр арештували 23 учасники злочинного угруповання і конфіскували в цілому 213.519 біткоїнів, що еквівалентно приблизно $3,5 млрд, передає altcoin.info.

Злочинний синдикат зламав митні комп'ютери Болгарії, що дозволило зловмисникам ввозити товари без сплати податків. За допомогою декількох корумпованих чиновників група встановила віруси на митних комп'ютерах, щоб отримати можливість віддаленого управління ними.

Представники Південно-Східного Європейського правоохоронного центру заявили, що до складу групи входили п'ятеро болгарських митників, а інші учасники мали зв'язки в колишніх югославських державах.

Найбільш інтригуюча частина цієї історії - неймовірна кількість біткоїнів, яка потрапила в руки болгарського уряду і як він має намір з нею вчинити. Південно-Східний Європейський правоохоронний центр підтвердив, що, коли вони отримали доступ до криптовалютних гаманців злочинців, біткоїн оцінювався в $2354. Зараз його ціна перевалила за $18 тис.

У біткоїн гаманцях підозрюваних було в загальній складності 213.519 біткоїнів. Правопорушники вибрали біткоїн як зберігання коштів, оскільки його досить складно відстежувати.

Згідно сайту National Debt Clock, національний борг Болгарії становить $16 млрд. Болгарський уряд може значно скоротити його, якщо вирішить продати конфісковані біткоїни.