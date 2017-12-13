ЄС розгляне заявку України про нову програму допомоги протягом декількох місяців

Європейський Союз розгляне заявку України про нову програму макрофінансової допомоги протягом найближчих декількох місяців, повідомив журналістам голова Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі.

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Він нагадав, що Україна подала заявку на нову програму макрофінансової допомоги, і Єврокомісія оцінить потреби нашої країни у зовнішньому фінансуванні, після чого визначить доцільність нової програми.

«Якщо буде позитивне рішення, комісія подасть пропозицію до Європарламенту і Ради Європи. Всього цього варто очікувати в наступні кілька місяців», - сказав Мінгареллі.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Україна і Європейський Союз працюватимуть над новою програмою макрофінансової допомоги на 2018-2019 роках.

В оприлюдненому на сайті Єврокомісії комюніке йдеться, що ЄС не може надати Україні третій транш у розмірі 600 млн євро в рамках діючої програми макрофінансової допомоги на 1,8 млрд євро, затвердженої в 2015 році, оскільки наша країна не виконала ряд умов для отримання цього траншу.

У 2015 році ЄС запропонував Україні пакет макрофінансової поворотної допомоги обсягом 1,8 млрд євро. У рамках цієї програми Україна отримала 1,2 млрд євро.

Виділення наступного кредитного траншу було призупинено до моменту прийняття Верховною Радою необхідних законопроектів, що стосуються скасування заборони на експорт лісу-кругляка, а також підтримки переселенців. У 2016 році кредитних траншів від ЄС Україна не отримувала.

За даними Єврокомісії, Україна з 2014 року сумарно отримала 2,61 млрд євро макрофінансової допомоги, включаючи 1,61 млрд євро в 2014-2015 роках і 1,2 млрд євро в рамках діючої програми в 2015-2017 роках.