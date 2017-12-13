З наступного року підприємці Житомирщини зможуть взяти 1,5 мільйонів гривень кредиту та отримати більше 100 тисяч на розвиток бізнесу

З наступного року активні підприємці Житомирщини зможуть взяти кредит у розмірі 1,5 млн грн та отримати з обласного бюджету до 109 тис. грн на розвиток власного бізнесу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, у 2018 році в області збільшать фінансування обласної програми підтримки малого і середнього підприємництва.

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«У наступному році ми плануємо підняти суму максимального кредиту до 1,5 млн грн. На саму ж програму для компенсації відсотків за кредитом плануємо 2,6 млн грн. Це дозволить підприємцям реалізувати понад 20 вигідних кредитних проектів із розширення чи старт-апу власного виробництва. Крім того, ми розширюємо перелік видів діяльності, на які може надаватися кредит – це має бути виробнича діяльність чи будь-яка переробка», – цитує прес-служба відомства голову Житомирської облдержадміністрації Ігоря Гундича.

Таким чином, у 2018 році підприємці зможуть отримати до 109 тис. грн – компенсацію облікової ставки Нацбанку України у розмірі 13% на момент підписання договору.