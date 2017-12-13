Втретє: ліквідацію "Терра Банку" продовжили ще на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив терміни ліквідації "Терра Банку" ще на 1 рік, після того як двічі продовжував ці терміни - в грудні 2014 і грудні 2015 року.

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Як повідомляється на сайті Фонду, процедура ліквідації продовжується до 6 грудня 2018 року включно, на той самий період продовжуються повноваження ліквідатора банку Юрія Ірклієнко.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Терра Банк" у серпні 2014 року, а з 24 грудня 2014 року почав його ліквідацію.

"Терра Банк" працює на ринку України з 1996 року. З грудня 2013 року його основним акціонером став голова наглядової ради Сергій Клименко, в той час як колишній власник Руслан Циплаков вийшов зі складу акціонерів.