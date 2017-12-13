Шлях до зростання корупції: бізнес дав оцінку закону "Купуй українське"

Близько 76% бізнесу, який брав участь у тендерах у рамках державних закупівель в системі Prozorro в 2015-2017 роках, вважає ухвалення законопроекту "Купуй українське - плати українцям", що передбачає механізм преференцій підприємствам, які довели "вітчизняність" своєї продукції через отримання відповідних довідок, шляхом до збільшення корупції.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на результати відповідного опитування.

"76% опитаних вважають, що законопроект №7206 призведе до збільшення корупційних схем в системі державних закупівель і тільки 5% підтримує ініціативу і планує замовляти довідки, щоб отримати статус "українська компанія". У той же час, 19% опитаних не змогли розібратися з механізмом визначення "місцевої складової" і вважають його занадто заплутаним", - зазначили в міністерстві.

Разом з тим, 64% учасників конкурентних торгів вважають, що механізм визначення "місцевої складової" не є ефективним способом підтримки бізнесу і створений для надання преференцій "своїм" компаніям. 30% відповіли, що це "не найкращий спосіб". І лише 6% компаній хочуть довести своє право продавати державі та заробити на підвищенні цін.

Крім того, учасників держзакупівель запитали, який механізм підтримки бізнесу в Україні вони вважають оптимальним. У відповідь були названі: створення умов вільної конкуренції, здешевлення кредитів, спрощення ведення бізнесу для всіх компаній без винятку, викорінення корупції та однакові правила гри.

У Мінекономрозвитку підкреслили, що анкети з опитуванням були спрямовані 53 тисяч компаній - учасників торгів, а відповіді були отримані від 1134 представників бізнесу. При цьому точність аналізу даних складає 99%, а похибка становить не більше 4%. Анкети були спрямовані виключно учасникам конкурентної процедури торгів, якої стосується законопроект.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 грудня прийняла в першому читанні суперечить Угоді про асоціацію з Європейським Союзом законопроект про надання преференцій вітчизняним виробникам при державних закупівлях навіть у випадку, якщо їх цінова пропозиція від 25% до 43% дорожче, ніж у конкурентів.

Раніше Мінекономрозвитку зазначали, що законопроект порушує норми Угоди про асоціацію з ЄС та Всесвітньої торгової організації, створює корупційні ризики, оскільки для доказу «отечественности» товару потрібно зібрати 23 довідки, а також стане додатковим навантаженням на державний бюджет через переплат в рамках держзакупівель на десятки мільярдів гривень.

7 грудня заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов назвав законопроект «мегакорупційної схемою» і закликав народних депутатів не підтримувати його.

"Десятки мільярдів гривень пропонується направити обраним олігархам і бізнесменам. Аргументація примітивна - не треба нам німецької техніки на будівництві доріг – "Автодор" кидав асфальт в ями лопатами в дощ - і повинен кидати далі. Тільки грошей ми їм заплатимо більше, ніж німцям", - сказав заступник міністра.

Система електронних держзакупівель Prozorro була поширена на всіх державних замовників з 1 серпня 2016 року при проведенні держзакупівель товарів понад 200 тисяч гривень та робіт понад 1,5 мільйона гривень. За час своєї роботи система дозволила заощадити більше 36 мільярдів гривень бюджетних коштів. Ключовим критерієм перемоги в тендері в рамках Prozorro є ціна, а економія держкоштів досягається за рахунок конкуренції за ринковим принципом.