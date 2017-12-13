Валютна лібералізація: українці зможуть вільно ввозити до країни більше 10 тисяч євро

Національний банк спростив порядок ввезення резидентами в Україну готівкової іноземної валюти, дозволили ввозити кошти на суму понад еквівалент 10 тисяч євро без підтверджуючих документів про їх походження за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі.

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №127, яке набирає чинності з 14 грудня.

Регулятор нагадав, що на даний час фізичні особи-українці можуть ввозити в Україну готівку на суму понад еквівалент 10 тисяч євро, за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у фінансових установах, та квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цими готівкою.

"Надалі українці зможуть ввозити таку суму без підтверджуючих документів, тобто, тільки за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, Нацбанк уточнив, що вивезення за межі України фізичними особами-резидентами готівки в сумі понад еквівалент 10 тисяч євро дозволяється при наявності документів, що підтверджують зняття цієї готівки з особистих рахунків у банках, та квитанції про валютно-обмінної операції при її проведенні на суму понад еквівалент 10 тисяч євро.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в листопаді склала 39,7 мільйона доларів.

Разом з тим, у жовтні українці вперше з січня 2015 року купили в банках більше готівкової валюти, ніж продали, і чиста купівля за місяць становила 2,4 мільйона доларів.

За січень-листопад продаж готівкової валюти населенням через банки перевищила покупку на 2,073 мільярда доларів.