НБУ продовжив обов'язковий продаж 50% валютної виручки

Національний банк зберіг вимогу щодо обов'язкового продажу банками 50% валютних надходжень в Україну на користь юридичних осіб, але при цьому розширив перелік операцій бізнесу, надходження за якими не є обов'язковими до продажу.

Читайте такожFitch спрогнозував, коли банківський сектор України повернеться до прибутку

Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №129, яка набирає чинності 14 грудня і чинна до 13 червня 2018 року включно, тепер вимога по 50%-му обов'язковому продажу не буде поширюватися на перекази за рахунок власних (не куплених) коштів клієнта, які повертаються іноземним банком.

"Правління НБУ вважає необхідним вимога залишити без змін, оскільки зараз воно є ефективним інструментом забезпечення ритмічності надходжень іноземної валюти на міжбанківський валютний ринок і, відповідно, важливим для стабільності на валютному ринку", - наголошується в повідомленні.

Регулятор зауважив, що банки як і раніше будуть попередньо зараховувати валютні надходження клієнтів, що підлягають обов'язковому продажу, на окремий рахунок для їх продажу на наступний день без доручення клієнта.

Також зберігається норма, що куплена клієнтом валюта та валюта, яка повернулася на його рахунок, може бути використана протягом 7 днів після її перерахування банком, а на восьмий день такі надходження підлягають обов'язковому продажу.

Як пізніше повідомив НБУ з посиланням на постанову №128, також з 14 грудня регулятор пом'якшив ряд обмежень на валютному ринку, що втратили ефективність як інструмент підтримки його стабільності.

Зокрема, Нацбанк розширив можливості бізнесу достроково погашати валютні кредити на користь нерезидентів. Тепер можна буде достроково погасити кредит, в реалізації якого бере участь іноземна держава.

Крім того, Нацбанк скасував обмеження максимальної суми переказів валюти на підставі індивідуальних ліцензій в межах еквівалента 50 тисяч доларів на місяць, і тепер цей ліміт буде регулюватися самою індивідуальною ліцензією.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 5 квітня знизив норму обов'язкового продажу експортерами надходжень в іноземній валюті до 50% до 65%.

Регулятор анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, установлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти, з застереженням, що повна валютна лібералізація можлива після вступу в силу нового закону "Про валюті" та запровадження в Україні ефективного податкового законодавства.

В даний час на ринку продовжує діяти ряд обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для купівлі валюти за заявками клієнтів та одноденний ліміт купівлі готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тисяч гривень в день.