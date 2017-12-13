Нацбанк продовжує ослаблювати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 14 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2726,7490 (13 грудня – 2717,7106)

100 EUR – 3200,1126 (13 грудня – 3197,6583)

10 RUR – 4,6103 (13 грудня – 4,6191)

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Як повідомляв УНІАН, 13 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,26/27,28 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,02/32,06 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4598/0,4604 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,2675 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 632 угоди на суму 319,54 мільйона доларів.