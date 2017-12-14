ВВП України наступного року може зрости більше, ніж на 3% - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозує, що економіка України наступного року може зрости більше, ніж на 3%.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи прогноз Moody's.

"Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує зростання ВВП України у наступному році на 3,5%", - написав Гройсман.

"У державному бюджеті на 2018 рік ми заклали зростання на рівні 3%, проте я не один раз говорив, що це – необхідний мінімум. Нам цілком під силу досягнути вищого показника наступного року", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міжнародне рейтингове агентство Moody's оприлюднило прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на 3,5% у 2018 році, передає Економічна правда.

Moody's вважає, що економіка України продовжить поступово відновлюватися після глибокої рецесії в 2014-15 роках, а інфляція буде знижуватися.

"Внутрішній попит був слабким, але буде рости в 2018 році. Подієві ризики залишаються високими, зовнішня ліквідність і банківська система слабкі", - зазначає агентство.

Moody's вважає, що геополітичний ризик пов'язаний з втратою територіального суверенітету, як в Криму, так і на Донбасі, де бойові дії ніколи повністю не припинялися, незважаючи на угоду про припинення вогню в Мінську, яка була підписана в лютому 2015 року.