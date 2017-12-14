Федрезерв США підвищив базову ставку

Комітет з відкритих ринків Федеральної резервної системи (ФРС) США за підсумками грудневого засідання підвищив базову процентну ставку до 1,25-1,5% з 1-1,25% річних, йдеться в прес-релізі регулятора, повідомляє Прайм.

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Це третє підвищення ставки ФРС США в 2017 році. У поточному році регулятор підвищував ставку два рази: у червні - до 1-1,25% і в березні - до 0,75-1% річних. До цього темпи підвищення ставки були повільнішими - по одному разу в 2016 і 2015 роках. У 2007-2008 роках регулятор поступово знижував ставку до тих пір, поки вона не досягла мінімальної позначки 0-0,25% у грудні 2008 року.

"Відповідно до статутних мандатів, комітет прагне досягти максимальної зайнятості і стабільних цін. Комітет очікує, що, завдяки поступовим коригуванням кредитно-грошової політики, економічна активність зростатиме помірними темпами, умови на ринку праці будуть зміцнюватися, а інфляція зросте до 2% в середньостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні регулятора.

ФРС також зазначає, що ставка, ймовірно, залишиться на деякий час нижче за рівні, які очікуються в довгостроковій перспективі. Проте фактичний курс процентної ставки залежатиме від прогнозів щодо економічного зростання країни. Наступне засідання ФРС відбудеться 30-31 січня 2018 року.