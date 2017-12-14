Китай слідом за США підвищив процентні ставки втретє цього року

У четвер центральний банк Китаю втретє цього року підвищив деякі ключові короткострокові процентні ставки. Він посилив свою грошово-кредитну політику через кілька годин після того, як ФРС США підвищила вартість фінансування, повідомляє Праймз посиланням на Dow Jones.

Читайте такожЗростання економіки Китаю сповільнилося до 6,8%

Народний банк Китаю підвищив процентні ставки за кредитами комерційним банкам на сім і 28 днів на 0,05 процентного пункту.

Центральний банк використовує таке кредитування в щоденних операціях на ринку з метою регулювання грошової пропозиції у фінансовій системі.

Процентна ставка за найбільш поширеними кредитами на сім днів, яка після підвищення становила 2,50%, в останні роки фактично є ключовою ставкою.

Офіційно Народний банк Китаю вважає свої річні ставки за депозитами і кредитами ключовими ставками, але актуальність останньої зменшується в міру зростання фінансових ринків і прискорення зміни економічних циклів.

З жовтня 2015 року ставки залишалися без змін до лютого цього року, коли центральний банк підвищив їх на 0,10 процентного пункту. У березні він ще раз підвищив їх на таку ж величину. Пекін вжив цих заходів, щоб знизити ризики для фінансової системи, що виникли від високих рівнів заборгованості. Підвищення ставок було потрібно для підтримки занепадання юаня і стримування відпливу капіталів, кажуть аналітики.

Підвищення ставок у березні також слідувало безпосередньо за жорсткістю політики ФРС.

На цей раз Народний банк Китаю підвищив процентні ставки на меншу, ніж у лютому і березні, величину. Це рішення відображає його бажання послабити тиску на юань і ринки в результаті підвищення ставок ФРС, не підвищуючи вартість запозичень до неприйнятних для економіки рівнів.