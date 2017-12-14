В Україні продовжує дорожчати валюта

У четвер, 14 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,37/27,40 грн/дол.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 32,36/32,40 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4574/0,4583 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 27,3971 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 250 угод на суму 152,22 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 13 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,26/27,28 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 32,02/32,06 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4598/0,4604 грн/рубль.