Кредити для економіки подорожчають: Нацбанк знову підвищив облікову ставку

Національний банк України з 15 грудня підвищує облікову ставку на 1 п.п. - до 14,5% річних з рівня 13,5% річних, до якого регулятор підвищив ставку з 27 жовтня.

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Як сказано в матеріалах НБУ, упродовж останніх двох місяців темпи споживчої інфляції знижувалися повільніше, ніж прогнозував регулятор.

При цьому з моменту ухвалення попереднього рішення щодо облікової ставки і погіршення прогнозу щодо інфляції на поточний рік до 12,2% стала більш вірогідною реалізація ризиків, які можуть стримувати зниження інфляції наступного року.

«З огляду на необхідність нівелювати вплив певних ризиків і забезпечити спадний тренд інфляції до цільових показників, Національний банк вважає за необхідне підвищити облікову ставку до 14,5% річних», - йдеться в матеріалах НБУ.

Серед ризиків, які можуть стримувати зниження інфляції наступного року, Нацбанк виділив перевищення видатків в ухваленому держбюджеті-2018 над прогнозами, в також посилення ризиків відтермінування отримання наступного кредитного траншу за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Крім того, серед цих ризиків подорожчання сирих продуктів харчування, яке може і далі чинити значний вплив на ціни на продукти з високим ступенем обробки, як це було в другій половині 2017 року.

Також Нацбанк зазначив, що зростання світової економіки може бути істотнішим, ніж очікувалося раніше, що може стимулювати подальшу трудову міграцію і, відповідно, привести до підвищення заробітних плат.

За оцінками регулятора, наведені чинники впродовж останніх місяців погіршують інфляційні очікування бізнесу і населення.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 27 жовтня підвищив облікову ставку до 13,5% річних з рівня 12,5% річних, на якому регулятор зберігав ставку три місяці поспіль - у липні, серпні і вересні.

Також наприкінці жовтня Нацбанк підвищив прогноз інфляції на кінець 2017 року до 12,2% з 9,1%, прогнозованих раніше.

Після публікації офіційної статистики, згідно з якою в листопаді зафіксована інфляція на рівні 13,6% в річному вираженні, в НБУ заявили, що інфляція на кінець року буде вищою за прогнозовані 12,2%.

За оцінками уряду, інфляція в 2017 році становитиме 11,2%, а наступного року очікується уповільнення зростання споживчих цін до 9%.

Ключові кредитори України - Міжнародний валютний фонд і Світовий банк - прогнозують інфляцію за підсумками 2017 року на рівні 10%.

Максимальне історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.