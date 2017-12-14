Що буде з цінами: Нацбанк вирішив переглянути прогноз з інфляції

Національний банк України планує в січні переглянути прогноз по інфляції в зв'язку з зростанням ймовірності реалізації ризиків, які можуть стримувати зниження інфляції наступного року.

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"Таке рішення щодо облікової ставки в січні 2018 року буде прийматися з урахуванням нових макроекономічних прогнозів, зокрема, щодо інфляції", - йдеться в матеріалах НБУ.

Регулятор відзначив, що протягом останніх двох місяців темпи споживчої інфляції знижувалися повільніше прогнозів, а з моменту прийняття попереднього рішення по обліковій ставці наприкінці жовтня і погіршення прогнозів реалізація ризиків, які можуть стримувати зниження інфляції наступного року, стала ймовірнішою.

Серед цих ризиків Нацбанк виділив перевищення витрат у прийнятому держбюджеті-2018 над прогнозами, затримку отримання наступного кредитного траншу за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом, подорожчання сирих продуктів харчування, подальшу трудову міграцію у зв'язку зі зростанням світової економіки.

Крім того, як зазначив регулятор, наведені фактори протягом останніх місяців погіршують інфляційні очікування бізнесу і населення.