Коли Україна отримає наступний транш МВФ: Нацбанк дав нові прогнози

Національний банк України очікує отримання наступного траншу кредиту Міжнародного валютного фонду в другому кварталі 2018 року, повідомив журналістам виконувач обов’язків голови НБУ Яків Смолій.

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«Приїзд місії може бути під кінець січня, перегляд програми - лютий-березень. Транш можливий у другому кварталі», - сказав Смолій.

Як повідомляв УНІАН, МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

Виділення чергового траншу Фонду очікувалося у вересні, проте Україна не виконала обов'язкові умови перегляду програми, що включають прийняття законів про пенсійну реформу і приватизації, а також про антикорупційний суд.