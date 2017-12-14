"Чорний лебідь": Bank of America назвав головний ризик для Росії в 2018 році

Ймовірність розширення санкцій США на російський суверенний борг низька, проте цей фактор залишається головним ризиком в 2018 році, повідомляє РБК з посиланням на звіт Bank of America Merrill Lynch "Лебедине озеро в 2018 році".

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"Якщо нові санкції все-таки стануть "чорним лебедем" (цей термін введений американським економістом Нассіма Талеб і використовується при описі важкопрогнозованих подій, що мають значні наслідки), то їх вплив все одно буде відносно обмеженим, розрахували в Bank of America (BofA). На нерезидентів загалом припадає трохи більше 51 мільярда доларів на ринку російського суверенного боргу: їх частка в зовнішньому борзі становить 36,6% (14,5 мільярда доларів), у внутрішньому, тобто в облігації федерального позики (ОФЗ), — 33,2% (37,2 мільярда доларів)", - йдеться в повідомленні.

Із зовнішнім боргом може допомогти російський ЦБ. Наприкінці 2014 року на тлі відтоку капіталу і ослаблення рубля регулятор вже вводив новий інструмент - операції РЕПО в іноземній валюті з максимальним обсягом заборгованості банків в 50 мільярдів доларів. Це допомогло російським банкам викупити у нерезидентів суверенні євробонди на суму близько 7 мільярдів доларів. Місяць тому російські банки повністю погасили борги, які тоді виникли, і ЦБ може з легкістю відновити таку практику у разі розширення санкцій на зовнішній борг Росії, тим самим підвищивши його привабливість для місцевих банків.

"Що стосується ринку ОФЗ, то російські банки зможуть, наприклад, перенаправити на держпапери 2 трильйона рублів, які зараз лежать на їх рахунках у ЦБ, прогнозують експерти. Це станеться, якщо дохідність за довгостроковими ОФЗ істотно перевищить ключову ставку (за прогнозом BofA, вона становитиме 8% на кінець року)", - зазначає видання.

Якщо сценарій "чорного лебедя" все ж реалізується, рубль стане основним активом, який "заплатить за все", сказав журналістам на презентації доповіді головний економіст банку по Росії та СНД Володимир Осаковський. Хоча, якщо політичний тиск не буде супроводжуватися падінням цін на нафту, ослаблення російської валюти буде не таким глибоким, зазначив аналітик.

В основному сценарії BofA, який не передбачає розширення санкцій, долар наступного року в середньому коштуватиме 63 рублів при нафті за 55 доларів.

Розширення західних санкцій буде хвилювати ринок приблизно до січня, вважають аналітики, коли Мінфін США повинен буде представити конгресу звіт про наслідки введення нових обмежень. Саме в рамках нього і розглядається заборона на вкладення в російські держпапери резидентам США. Включення в доповідь не означає, що ці санкції будуть введені.

Раніше російський Центробанк повідомив, що в разі введення таких санкцій і розпродажів ОФЗ "ефект для банківського сектора не буде мати системного характеру". "На історичному горизонті (у тому числі в лютому і червні 2017 року) відзначалися періоди низького присутності нерезидентів на ринку ОФЗ, при цьому ситуація на ринку залишалася стабільною", - підкреслював регулятор. ЦБ РФ також проводив стрес-тести на випадок розширення санкцій.

Сценарій з санкціями не базовий, підкреслив Осаковський. Очікування санкцій може навіть стати "позитивним тригером" для ринку, коли інвестори зрозуміють, що посилення не буде, сказав він. "Велика тема" для ринку - вибори, але неясності за їх підсумками немає, по-іншому справи йдуть з перепризначенням уряду, який також може стати "великим тригером" в ту або іншу сторону (залежно від того, хто очолить кабінет), додав Осаковський.