Банк Англії побачив зниження ризиків у зв'язку з Brexit і залишив ставки без змін

Прорив у переговорах щодо Brexit минулого тижня знизив ризик "неорганізованого" виходу Великобританії з Євросоюзу і може підвищити впевненість в економіці, повідомив Банк Англії в четвер, залишивши процентні ставки без змін.

Читайте такожКредити для економіки подорожчають: Нацбанк знову підвищив облікову ставку

Чиновники центробанку одноголосно висловилися за збереження ключової ставки на рівні 0,5 відсотка, як і очікувалося, через місяць після першого більш ніж за десять років підвищення індикатора вартості позикових коштів, повідомляє Рейтер.

Внутрішні економічні дані вказали на те, що розширення економіки Великобританії, можливо, трохи сповільнюється в кінці року, проте розроблений Міністерством фінансів проект бюджету повинен трохи підтримати зростання протягом найближчих декількох років, а переговори про Brexit, схоже, прогресують, повідомив Банк Англії.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей минулого тижня досягла домовленості з ЄС, яка дозволить перейти до обговорення угоди на період перехідного періоду і більш довгострокової торгової угоди Лондона з блоком.

"Це знизить ймовірність неорганізованого виходу (з ЄС) і, швидше за все, підтримає довіру домогосподарств та ділових кіл", - повідомив регулятор, додавши, що ретельніше проаналізує прогрес Brexit у нових прогнозах, які будуть оприлюднені в лютому.

Центробанк також повторив, що в майбутньому, швидше за все, знадобиться поступове підвищення ставок.

Рішення Банку Англії збіглося з прогнозом економістів, опитаних Рейтер. Фінансові ринки та економісти чекають, що чиновники регулятора можуть знову підвищити ставки лише приблизно через рік.

Центробанк повідомив, що інфляція зараз близька до свого піку, повторивши, що перевищення орієнтирів щодо зростання цін практично повністю пов'язане з падінням фунта стерлінгів після референдуму про Brexit у червні 2016 року. Регулятор очікує поступового зниження темпів інфляції в 2018 році.

Зростання зарплат в Британії залишається повільним, проте Банк Англії повідомив, що показники збігаються з очікуваннями і що економіка поступово відновлюється.