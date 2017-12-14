Нацбанк не підтримує повернення до держрегулювання цін

Національний банк України не бачить необхідності повернення до адміністративного регулювання цін на соціально значущі товари, повідомив сьогодні журналістам заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

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"Ми не бачимо жодної необхідності і сенсу в поверненні цього", - сказав він, відповідаючи на запитання про думку НБУ щодо поновлення практики адміністративного регулювання цін.

За словами Сологуба, Нацбанк проводив аналіз і з'ясував, що темпи зростання цін на соціально значущі товари, які раніше були під адміністративним регулюванням, не мали яскраво вираженої динаміки.

"Тобто, не можна сказати, що зростання цін цьогоріч якось пов'язане з відміною цього цінового контролю. На першому місці за зростанням цін цьогоріч були баклажани, на другому – кабачки, на третьому – кавуни. Жоден з цих товарів не був суб'єктом цінового контролю та регулювання", - додав Сологуб.

Раніше ідею відновлення роботи Державної цінової адміністрації та державного регулювання цін на продукти харчування для зниження темпів інфляції висловив глава Ради НБУ Богдан Данилишин. На його думку, рішення уряду про скасування держрегулювання цін на продукти харчування було передчасним і в умовах монополізованої економіки України призвело до підвищення темпів інфляції.

Як повідомляв УНІАН, пілотний проект щодо скасування державного регулювання цін на продукти харчування працював в Україні з 1 жовтня 2016 року по 1 січня 2017 року. В кінці грудня 2016 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що цей експеримент виявився виправданим і не призвів до прискорення інфляції. Після Кабінет міністрів з 1 липня 2017 року прийняв рішення про скасування держрегулювання цін на продукти харчування.

Національний банк наприкінці жовтня підвищив прогноз по інфляції на кінець 2017 року до 12,2% з 9,1%, прогнозованих раніше. Після публікації офіційної статистики, згідно з якою в листопаді зафіксована інфляція на рівні 13,6% в річному вираженні, у НБУ заявили, що інфляція на кінець року буде вище прогнозованих 12,2%.

Сьогодні, 14 грудня, регулятор анонсував перегляд прогнозу по інфляції на 2018 і наступні роки в січні наступного року.