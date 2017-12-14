Нацбанк розраховує наступного року отримати від МВФ $3,5 мільярда

Національний банк України розраховує в 2018 року отримати два транші кредиту в рамках програми з Міжнародним валютним фондом на суму 3,5 млрд дол., повідомив сьогодні журналістам заступник голови НБУ Олег Чурий.

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«Ми розраховуємо наступного року отримати 2 транші на загальну суму 3,5 млрд дол.», - сказав Чурий.

У той же час він зазначив, що цього року отримання траншу МВФ вже неможливе.

Виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій добавив, що Національний банк очікує отримання наступного траншу кредиту Фонду у другому кварталі 2018 року.

«Приїзд місії може бути під кінець січня, перегляд програми - лютий-березень. Транш можливий у другому кварталі», - сказав Смолій.

Як повідомляв УНІАН, МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

Виділення чергового траншу Фонду очікувалося у вересні, проте Україна не виконала обов'язкові умови перегляду програми, що включають прийняття законів про пенсійну реформу і приватизацію, а також про антикорупційний суд.