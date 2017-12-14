ОАЕ і Саудівська Аравія введуть свою криптовалюту для транскордонних переказів

Об'єднані Арабські Емірати працюють з центральним банком Саудівської Аравії над випуском кріптовалюти, яка буде застосовуватися при транскордонних переказах між двома країнами, сказав глава центрального банку ОАЕ Мубарак Рашед аль-Мансурі, передає Gulf Business.

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В минулому два центральні банки висловлювали скептицизм щодо криптовалют, таких як біткойн, а центральний банк ОАЕ заявив, що він не визнає біткойн офіційною валютою. У липні центральний банк Саудівської Аравії попереджав про боротьбу з торгівлею біткойнами, через неможливість регулювання валюти.

Проте, аль-Мансурі сказав, що центральні банки мають намір розібратися в технології. Він повідомив журналістам, що спільна криптовалюта буде використовуватися банками, а не окремими клієнтами, і зробить транзакції більш ефективними.

Десять років тому ОАЕ і Саудівська Аравія обговорювали можливість створення єдиної валюти для членів Ради співробітництва країн Перської затоки в шести країнах, але ОАЕ покинули проект у 2009 році. Однак дипломатичні та економічні зв'язки між ОАЕ і Саудівської Аравією зміцнилися в цьому році, і минулого тижня ОАЕ заявили, що планують створити двосторонній комітет з економічних, політичних та військових питань з Саудівською Аравією.