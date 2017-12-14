"Стовідсотково" без траншу МВФ: Нацбанк спрогнозував свої резерви за підсумками року

Національний банк України очікує показник міжнародних резервів на кінець 2017 року на рівні близько 19 мільярдів доларів, повідомив сьогодні журналістам заступник голови НБУ Олег Чурий.

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"До кінця цього року наш прогноз, що золотовалютні резерви будуть трохи нижчими за 19 мільярдів доларів", - сказав Чурий, пояснюючи, що до кінця поточного року Україна "стовідсотково" не отримає черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду.

Разом з тим він зазначив, що наступного року Нацбанк розраховує отримати два транші від МВФ на загальну суму 3-3,5 мільярда доларів.

"Завдяки надходженню цих коштів в золотовалютні резерви, а також з отриманням іншого пов'язаного фінансування від міжнародних організацій, зокрема, Європейської комісії, ми зможемо поповнити наші резерви наступного року", - додав Чурий.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 грудня 2017 року склали 18,906 мільярда доларів, що на 22% вище показника на початок року та є черговим максимальним показником з січня 2014 року.

Наприкінці жовтня Національний банк знизив прогноз резервів України на кінець 2017 року до 18,6 мільярда доларів з 20 мільярдів доларів, прогнозованих раніше, оскільки очікує надходження чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду в 2018 році, а не в кінці поточного року, як очікувалося до цього.

У 2016 році міжнародні резерви України зросли на 17% - до 15,539 мільярда доларів.