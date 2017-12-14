"Кожному по заслугах": зарплата Реви в листопаді вдвічі менше, ніж у його заступника та секретаря

Заробітна плата державного секретаря Міністерства соціальної політики україни Віктора Іванкевича в листопаді 2017 року в 2,3 рази перевищила зарплату голови відомства Андрія Реви і становила 169,981 тисячі гривень, повідомила прес-служба міністерства.

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"Нарахована заробітна плата державного секретаря Міністерства соціальної політики України Віктора Іванкевича за листопад становить 169,981 тисячі гривень. Утримання із заробітної плати становлять 34,846 тисячі гривень", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, заробітна плата першого заступника міністра соціальної політики України Ольги Крентовской в листопаді 2017 року становила 166,2 тисячі гривень. Утримання із заробітної плати - 32,413 тисячі гривень.

Також повідомляється, що нарахована заробітна плата заступника міністра соціальної політики України Миколи Шамбіра в листопаді становила 104,752 тисячі гривень.

Згідно з повідомленням, заробітна плата заступника міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Олександри Чуркіної за листопад склала 93,197 тисячі гривень, а зарплата заступника міністра соціальної політики Наталії Федорович - 82,616 тисячі гривень.

Також у прес-службі додали, що зарплата заступника міністра соціальної політики Олександра Привалова за листопад склала 48,090 тисячі гривень.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Мінсоцполітики, заробітна плата міністра соціальної політики України Андрія Реви в листопаді поточного року становила 74,2 тисячі гривень, з яких посадовий оклад становить лише 11,6 тисячі гривень.

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в жовтні 2017 року порівняно з жовтнем 2016 року збільшилася на 37,9%, а порівняно з минулим місяцем 2017 року зросла на 0,4% - до 7,377 тисячі гривень.