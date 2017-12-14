Не всі умови виконано: МВФ розповів про майбутній транш та місії до України

Міжнародний валютний фонд поки не запланував місію до України для перегляду програми співпраці і подальшого виділення кредитного траншу, оскільки не всі умови завершення перегляду виконано українською стороною.

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Про це заявив заступник голови департаменту комунікацій МВФ Вільям Мюррей на брифінгу у Вашингтоні.

"У нас немає запланованої місії щодо перегляду програми співпраці з Україною - УНІАН) на даному етапі", - сказав він.

За словами Мюррея, у зв'язку з тим, що не всі умови перегляду програми співпраці виконані Україною, говорити про транші передчасно.

"У нас досі є куди рухатися для завершення перегляду програми, тому на даному етапі говорити про транші поки рано", - підкреслив представник МВФ.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня заступник голови Національного банку України Олег Чурий заявив, що регулятор очікує на приїзд чергової місії МВФ для завершення перегляду програми співробітництва в січні 2018 року і розраховує в 2018 року отримати два транші кредиту в рамках програми з Міжнародним валютним фондом на суму 3,5 мільярда доларів. При цьому Нацбанк очікує отримання наступного траншу у другому кварталі 2018 року.

МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів.

Виділення чергового траншу Фонду очікувалося у вересні, проте Україна не виконала обов'язкові умови перегляду програми, що включають прийняття законів про пенсійну реформу і приватизації, а також про антикорупційне суді. МВФ досі оцінює відповідність прийнятої Верховною Радою пенсійної реформи на предмет наявності стимулів для більш пізнього виходу на пенсію.

На початку грудня президент України Петро Порошенко заявив про готовність найближчим часом внести до парламенту законопроект про створення антикорупційного суду. Законопроект про приватизацію було прийнято в першому читанні очікує на друге читання у парламенті.