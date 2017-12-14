На Житомирщині реалізовують 80 інвестиційних проектів різних масштабів

На Житомирщині, за оперативними даними, наразі втілюється 80 інвестиційних проектів різних масштабів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, на нових виробництвах у 2017-му році створені близько 2 тис. додаткових робочих місць.

«2017 рік для області досить вдалий. Адже на Житомирщині втілюється вісімдесят інвестиційних проектів різних масштабів. 2 тис. додаткових робочих місць створено у 2017 році на нових виробництвах. Як керівника області мене не може це не радувати. Адже нові робочі місця – це податки та соціально-економічний розвиток регіону. Ми на конкретних прикладах довели, що відкриті для інвесторів. І я готовий і надалі "водити інвесторів за руку і бити по руках" тих чиновників, які намагатимуться створювати бюрократичні перепони для бізнесу", – зазначив сьогодні голова облдержадміністрації Ігор Гундич, відкриваючи засідання Ради з питань залучення інвестицій при облдержадміністрації.

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Також керівник області наголосив на тому, що в області створена Агенція регіонального розвитку, яка є інструментом для залучення інвестицій у регіон. Він також подякував інвесторам за те, що компанії беруть активну участь у соціальних проектах. Так, зокрема, Гундич висловив інвесторам вдячність за те, що вони долучилися до збору гуманітарної допомоги населенню Авдіївки, Калинівки, а також жителям Бердичівського району, які постраждали від граду.

«На 2018 рік плани у нас - не менш амбітні. Збільшення кількості сонячних станцій та побудова сонячних парків – одна із основних цілей нашої співпраці з інвесторами. Це - нова енергоефективна модель, яка буде втілюватись у Бердичівському районі. Крім цього, плануємо розпочати будівництво біоетанолового заводу у Попільнянському районі. Також на Житомирщині через рік-два може з’явитись завод з переробки відходів тваринного виробництва. І надалі ми будемо максимально відкритими для бізнесу», – підкреслив Гундич.

Участь в засіданні Ради регіонального розвитку взяли перший заступник голови Житомирської облради Сергій Крамаренко, керівники управлінь ОДА та установ області, директори компаній з іноземними інвестиціями, які працюють на Житомирщині.