Долар та євро дорожчають: Нацбанк знову опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2741,0006 (14 грудня – 2726,7490)

100 EUR – 3246,7152 (14 грудня – 3200,1126)

10 RUR – 4,6689 (14 грудня – 4,6103)

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Як повідомляв УНІАН, 14 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,43/27,46 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,4250/32,4577 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4598/0,4604 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,4100 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 786 угод на суму 570,80 мільйона доларів.