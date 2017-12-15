Нацбанк посилив вимоги до видачі ліцензій на переказ валюти за кордон

Національний банк ускладнив порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказ іноземної валюти за межі України, уточнивши перелік документів для отримання ліцензії та закріпивши за собою право вимагати документи для запобігання відтоку капіталу.

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №130, яка набирає чинності з 15 грудня.

Згідно з документом, також Нацбанк уточнив перелік операцій, проведення яких не потребує отримання індивідуальної ліцензії та перелік підстав для анулювання ліцензій.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 14 грудня скасував обмеження максимальної суми переказів валюти на підставі індивідуальних ліцензій в межах еквівалента 50 тисяч доларів на місяць, і тепер цей ліміт буде регулюватися самою індивідуальною ліцензією.

Регулятор анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку України, встановлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти, з застереженням, що повна валютна лібералізація можлива після вступу в силу нового Закону "Про валюті" та запровадження в Україні ефективного податкового законодавства.

На даний час на ринку продовжує діяти низка обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для купівлі валюти за заявками клієнтів та одноденний ліміт купівлі готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тисяч гривень в день.