Поглинання "Експрес-Банку" "Індустріалбанком" завершено - НБУ

Національний банк України виключив "Експрес-Банк" з державного реєстру банків і відкликав у нього банківську і валютну ліцензії у зв'язку з завершенням реорганізації за спрощеною процедурою, за підсумками якої правонаступником активів і зобов'язань фінустанови став "Індустріалбанк".

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Як повідомляється на сайті НБУ, "Експрес-Банк" та "Індустріалбанк" стали першими банками в Україні, які провели реорганізацію за спрощеною процедурою за чотири місяці після отримання дозволу.

Регулятор нагадав, що Закон України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" дає можливість провести реорганізацію банків шляхом приєднання за процедурою, строк якої скорочено в кілька разів - з вісімнадцяти до трьох-чотирьох місяців.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк в серпні 2017 року надав дозвіл на реорганізацію шляхом приєднання "Експрес-Банку" до "Індустріалбанку" за спрощеною процедурою.

"Індустріалбанк" (м. Запоріжжя) працює на ринку України з 1990 року і за станом на 1 липня займав 33-е місце серед 88 працюючих банків за обсягом активів. Ключовим власником "Індустріалбанку" є громадянка України Троянда Дворецька, яка також опосередковано володіє "Експрес-Банком".