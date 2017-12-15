У НБУ не змогли назвати терміни завершення аудиту "Приватбанку"

Національний банк пояснює тривалість комплексного аналізу (forensic-аудиту) націоналізованого в грудні 2016 року "Приватбанку" великим обсягом роботи, і поки не може назвати конкретні терміни завершення цієї процедури, повідомила журналістам заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

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"Там дуже великий обсяг роботи. І ми почали дещо пізніше, ніж планували", - сказала Рожкова, пояснюючи, що спочатку планували розпочати процедуру в січні, однак фактично приступили до її реалізації в травні.

Крім того, як зазначила Рожкова, мова йде про безпрецедентне розслідування, оскільки партнери, залучені до forensic-аудиту, говорять про те, що ще не зустрічали об'єкт розслідування таких масштабів.

"Ми чекаємо, квапимо наших партнерів, але точну дату назвати наразі складно", - додала вона.