Валюта дорожчає: гривня значно опустилася до долара і євро

У п'ятницю, 15 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,63/27,64 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 32,61/32,63 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4460/0,4466 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 27,6270 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 302 угоди на суму 144,98 млн дол.

Вартість купівлі долара в київських обмінниках підвищилася до 28 грн/дол., продажу - до 27,70 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому вартість євро становить уже 33 грн/євро.

Вартість американської валюти в банках підвищилася до 27,40/27,98 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 14 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,43/27,46 грн/дол.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 32,4250/32,4577 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4598/0,4604 грн/рубль.