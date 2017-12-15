Українці отримають пенсії за січень 2018 року в грудні

Українські пенсіонери отримають пенсії за січень 2018 року в грудні 2017 року з метою забезпечення своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових і вихідних днів.

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Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України № 970, опублікованому на сайті уряду.

"Встановити, що з метою забезпечення своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових і вихідних днів в січні 2018 року фінансування і виплата пенсій буде проводитися в грудні 2017 року", - йдеться в постанові.

Як повідомляв УНІАН, закон про загальну пенсійне забезпечення Верховна Рада ухвалила 3 жовтня, він набув чинності 11 жовтня 2017 року. Згідно із законом, розмір пенсії кожного громадянина України буде розраховуватися за новою формулою.

Середній розмір пенсії в Україні в листопаді порівняно з січнем поточного року збільшився на 41,1% і склав 2447,95 гривні.

Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій, які будуть виплачені через поштові відділення та установи банків, з 4 по 25 грудня.