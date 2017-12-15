Мер Дніпра Філатов виділив 200 мільйонів гривень на збільшення зарплат
Очільник Дніпра назвав цю ініціативу прикладом для наслідування мерів інших українських міст.
Завдяки ініціативі міського голови Бориса Філатова понад 11 тис. родин працівників комунального господарства Дніпра зможуть покращити свій добробут. На збільшення зарплат водіїв, енергетиків, сантехніків, машиністів і операторів котельних у мерії виділять близько 200 млн грн. У середньому прибутки цих робітників зростуть на 26%. Про це мер Дніпра повідомив 15 грудня під час брифінгу.
Борис Філатов наголосив: таке збільшення фінансування зробить зарплати працівників робочих спеціальностей у Дніпрі одними з найбільш конкурентних в Україні. Це мотивуватиме робітників працювати краще та не виїжджати на заробітки до інших країн.
«Ми, можливо, перші у країні прийняли це важливе політичне рішення. Це не муніципальна надбавка, а підвищення ставки саме окладу. Константа, що не змінюватиметься. У абсолютних цифрах зарплата збільшиться на 1-2 тис. грн. Подекуди зростання становитиме 80%», – заявив Борис Філатов.
Очільник Дніпра також назвав цю ініціативу прикладом для наслідування мерів інших українських міст. Підвищену заробітну плату почнуть виплачувати з січня 2018 року.
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Так, у комунальному підприємстві «Електротранспорт» водії тролейбусів і трамваїв отримуватимуть 11,1 тис. грн замість 8,4 тис. грн. Заробіток висококваліфікованих слюсарів, ремонтників шляхів, диспетчерів енергопостачання, поїзних диспетчерів, які стежать за графіком транспорту, а також електриків збільшиться з 4,8 до 8,6 тис. грн. Кондуктори отримуватимуть 6,2 тис. грн замість 5,8 тис. грн. Прибутки допоміжного персоналу – охоронців, прибиральників та комірників, зростуть з 4,9 тис. грн до 5,5 тис. грн.
Машиністи електропотягів у КП «Метрополітен» матимуть заробіток у розмірі 11,1 тис. грн замість нинішніх 9,3 тис. грн. Для слюсарів вищої кваліфікації, енергетиків, зв'язківців, сигналістів і служби перевезень прибуток зросте з 7,8 тис. грн до 8,6 тис. грн. Тим, хто обіймає посади касирів, дренажників і працівників автоматизованих конструкторських пунктів – турнікетів, зарплатню збільшать з 5,6 тис. грн до 6,2 тис. грн. Допоміжному персоналу платитимуть 5,5 тис. замість 4,7 тис. грн., що є наразі.
У КП «Водоканал» щомісячний заробіток слюсарів високої кваліфікації, сантехніків, операторів насосних станцій, хлористів і зварників високого розряду зросте з 6,4 тис. до 8,6 тис. грн. Слюсарі та зварники низьких кваліфікацій отримуватимуть 6,2 тис. грн на противагу нинішнім 5 тис. грн. Допоміжний персонал збільшить прибутки з 3,9 тис. грн до 5,5 тис. грн.
Водночас у операторів теплопунктів і котелень, газівників і слюсарів високого розряду теплових комунальних підприємств зарплатня зросте з 6,8 тис. грн до 8,6 тис. грн. Слюсарі нижчої кваліфікації отримуватимуть 6,2 тис. грн замість 5,3 тис. грн. Зарплата допоміжного персоналу замість 3,9 тис. грн сягне 5,5 тис. грн.
Також на 10-15% зросте заробітна плата працівників комунальних підприємств «Зеленбуд», «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів», «Гідроспоруди», «Дніпроавтомост», «Дорсервіс», «Зооконтроль», «Міськсвітло» та «Ритуальні послуги».