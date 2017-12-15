У Нацбанку заявили, що відмовлять Ярославському в купівлі української "дочки" російського ВЕБу

Національний банк України відмовить власнику групи DCH Олександру Ярославському в узгодженні покупки «Промінвестбанку» у зв'язку з відсутністю згоди на цю операцію з боку материнської структури – російського «Внєшекономбанку».

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Про це повідомила журналістам заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

«Ми отримали пакет в п'ятницю пізно ввечері. В понеділок ми бачимо, що Горьков (голова російського Внєшекономбанку Сергій Горьков - УНІАН) заявляє, що у нас немає узгодження. Якщо ні - тоді ми повернемо пакет», – сказала Рожкова.

За її словами, для узгодження купівлі акцій банку в рамках законодавства вимагається попередня згода продавця.

Інформація про подання Ярославським клопотання в НБУ для купівлі «Промінвестбанку» з'явилася в ЗМІ на початку грудня, після чого голова материнської структури фінустанов – російського «Внєшекономбанку» - Сергій Горьков заявив, що банк не давав згоди на ці дії.

Як повідомляв УНІАН, «Промінвестбанк» є одним із найбільших українських банків за обсягом активів і знаходиться у власності російської державної корпорації «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності («Внєшекономбанк»).

У травні поточного року «Внєшекономбанк» заявляв, що наглядова рада фінустанови розглянув пропозицію групи DCH Олександра Ярославського про придбання дочірньої структури банку в Україні, «Промінвестбанку» - і в планах DCH подати відповідну заявку до Національного банку.

Група DCH відома створенням одного з найбільших банків в Україні - «Укрсиббанку» і подальшим партнерством з міжнародною групою BNP Paribas до 2009 року, коли банк повністю перейшов у власність BNP Paribas.

Президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом ввів у дію санкції щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», терміном на 1 рік.

Санкції являють собою заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації і продажу фінустанов.