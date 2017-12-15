Що з гривнею: експерт пояснив, чому нацвалюта дешевшає

Девальвація гривні щодо долара США на валютному ринку цього тижня була цілком прогнозована і зумовлена надмірною ліквідністю ринку в зв'язку з традиційним зростанням бюджетних платежів уряду в кінці року.

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Таку думку висловив у коментарі УНІАН директор аналітичної групи Case Ukraine Дмитро Боярчук

«Ситуація була прогнозована, на рахунках казначейства накопичилися великі гривневі залишки. Зараз закривається бюджетний рік та додатково до регулярних щомісячних витрат витрачають і ці залишки», - зазначив експерт.

За його словами, надмірний гривневий ресурс тисне на міжбанківський валютний ринок.

«Власне, фактор регулярний, щорічно розпорядники бюджетних коштів закривають рік і зривають курс. Останні три роки точно. Але фактор тимчасовий», - сказав Боярчук.

На думку експерта, ситуація стабілізується з настанням новорічних свят і курс гривні трохи зміцниться.

Як повідомляв УНІАН, вартість покупки долара в київських обмінниках 15 грудня підвищилася до 28 грн/дол., продажу – до 27,70 грн/дол.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:30 встановився на рівні 27,6290 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 430 угод на суму 224,90 млн дол.