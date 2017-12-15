Нацбанк: Україна не виконала зобов'язання для чергового перегляду програми з МВФ

Україна не виконала взяті на себе зобов'язання для чергового перегляду програми з Міжнародним валютним фондом, тому кредитор не поспішає направляти місію до Києва.

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Про це заявив виконувач обов'язків голови Національного банку Яків Смолій під час зустрічі з представниками бізнесу в Європейській Бізнес Асоціації.

«Певні зобов'язання на сьогодні не виконано, - сказав Смолій, нагадавши вчорашню заяву представника МВФ про відсутність у планах Фонду чергової місії до України. - Вони чекають, поки ми виконаємо взяті на себе зобов'язання».

Він пояснив, що в меморандумі, який підписує керівництво держави, включаючи президента, прем'єр-міністра, голову НБУ і міністра фінансів, є певні зобов'язання, які Україна на себе взяла.

«Пенсійна реформа - зробили, але не так. Приватизація - ухвалили в першому читанні, чекає другого читання. Антикорупційний суд - поки що немає закону. Бюджет на 2018 рік - ухвалено, але у місії є питання. Закон про землю - стояв у порядку дня, його відклали, але ніхто не зняв», - перелічив Смолій.

Він наголосив, що МВФ ухвалить рішення про чергову місію, коли українська влада впорається з цими завданнями.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня заступник голови Національного банку України Олег Чурій заявив, що регулятор очікує на приїзд чергової місії МВФ для завершення перегляду програми співробітництва в січні 2018 року і розраховує в 2018 року отримати два транші кредиту в рамках програми з Міжнародним валютним фондом на суму 3,5 млрд дол. При цьому Нацбанк очікує отримання наступного траншу у другому кварталі 2018 року.

МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

Виділення чергового траншу Фонду очікувалося у вересні, проте Україна не виконала обов'язкові умови перегляду програми, що включають прийняття законів про пенсійну реформу і приватизацію а також про антикорупційний суд. МВФ досі оцінює відповідність прийнятої Верховною Радою пенсійної реформи на предмет наявності стимулів для більш пізнього виходу на пенсію.

На початку грудня президент України Петро Порошенко заявив про готовність найближчим часом внести до парламенту законопроект про створення антикорупційного суду. Законопроект про приватизацію було прийнято в першому читанні, він очікує на друге читання у парламенті.