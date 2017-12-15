У Нацбанку прокоментували стрибок долара на валютному ринку

Національний банк України не буде прогнозувати курс гривні до долара, однак збереже свою присутність на валютному ринку для згладжування його надмірної волатильності.

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Про це заявив виконуючий обов'язки голови Національного банку Яків Смолій під час зустрічі з представниками бізнесу в Європейській Бізнес Асоціації.

«Ми неодноразово говорили, що не прогнозуємо курс. Але якщо коливання надто суттєві, ми виходимо з інтервенціями, щоб їх максимально згладжувати, і щоб не було паніки», - сказав Смолій.

Він зазначив, що поточна волатильність на валютному ринку зумовлена сезонними факторами, зростанням бюджетних платежів наприкінці року і високою ліквідністю банківської системи.

«Є сезонні коливання у грудні, коли зростає бізнес-активність перед Різдвом і Новим роком. І наше Міністерство фінансів намагається виконати всі програми за видатками у кінці року. І ми бачимо, яка сьогодні ліквідність банківської системи, - це створює певний тиск», - пояснив Смолій.

Як повідомляв УНІАН, вартість купівлі долара в київських обмінниках 15 грудня підвищилася до 28 грн/дол., продажу - до 27,70 грн/дол.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до закриття торгів встановився на рівні 27,6351 грн/дол.,

За оцінками експертів, поточна девальвація гривні була прогнозована і пов'язана з ростом бюджетних платежів наприкінці року.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США було зафіксовано у лютому 2015 року та становив 30,01 грн/дол.