У Нацбанку прокоментували стрибок долара на валютному ринку
У НБУ заявили, що збережуть присутність на валютному ринку для згладжування його надмірної волатильності.
Національний банк України не буде прогнозувати курс гривні до долара, однак збереже свою присутність на валютному ринку для згладжування його надмірної волатильності.
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Про це заявив виконуючий обов'язки голови Національного банку Яків Смолій під час зустрічі з представниками бізнесу в Європейській Бізнес Асоціації.
«Ми неодноразово говорили, що не прогнозуємо курс. Але якщо коливання надто суттєві, ми виходимо з інтервенціями, щоб їх максимально згладжувати, і щоб не було паніки», - сказав Смолій.
Він зазначив, що поточна волатильність на валютному ринку зумовлена сезонними факторами, зростанням бюджетних платежів наприкінці року і високою ліквідністю банківської системи.
«Є сезонні коливання у грудні, коли зростає бізнес-активність перед Різдвом і Новим роком. І наше Міністерство фінансів намагається виконати всі програми за видатками у кінці року. І ми бачимо, яка сьогодні ліквідність банківської системи, - це створює певний тиск», - пояснив Смолій.
Як повідомляв УНІАН, вартість купівлі долара в київських обмінниках 15 грудня підвищилася до 28 грн/дол., продажу - до 27,70 грн/дол.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до закриття торгів встановився на рівні 27,6351 грн/дол.,
За оцінками експертів, поточна девальвація гривні була прогнозована і пов'язана з ростом бюджетних платежів наприкінці року.
Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 грн/дол.
Історичний мінімум курсу української гривні до долара США було зафіксовано у лютому 2015 року та становив 30,01 грн/дол.