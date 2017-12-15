Імпорт перевищує експорт: Держстат підрахував мільярдний дефіцит зовнішньої торгівлі

Експорт товарів з України у січні-жовтні поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 20,9% - до 35,183 млрд дол., повідомила Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, імпорт за вказаний період зріс на 27,4% і становив 39,756 млрд дол.

За даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в січні-жовтні становив 4,573 млрд дол. і зріс більш ніж удвічі порівняно з дефіцитом за підсумками відповідного періоду минулого року.

Частка експорту до країн ЄС становила 40,2%, до країн СНД - 16,1%.

Як повідомляв УНІАН, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2016 року, за даними Державної служби статистики, зведено з профіцитом на рівні 337,3 млн дол., що в 11 разів менше профіциту за 2015 рік на рівні 3,828 млрд дол.

Водночас, за оприлюдненими даними Національного банку України, баланс зовнішньої торгівлі товарами і послугами за підсумками 2016 року зведено з дефіцитом на рівні 5,581 млрд дол.