Експерт підрахував, скільки грошей Україні доведеться позичити наступного року

Потреба України у зовнішньому фінансуванні для обслуговування своїх зобов'язань у 2018 році перебуває на рівні 7 млрд дол.

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Про це заявив виконавчий директор Фонду Блейзера Олег Устенко на прес-конференції в Києві.

«Відкрита на наступний рік потреба - це 7 млрд дол. Якщо немає Міжнародного валютного фонду, то немає і ніякого іншого фінансування», - сказав він.

За словами Устенка, відношення зовнішнього боргу до ВВП в Україні є занадто високим, а його обслуговування - дорогим.

«У нас більше 80% ВВП зовнішнього боргу. Вартість його обслуговування для бідної, інвестиційно непривабливої країни дуже висока. Ми 5% валового внутрішнього продукту витрачаємо на обслуговування зовнішнього боргу», - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками МВФ, Україні до закінчення програми з Міжнародним валютним фондом у 2019 році буде потрібно 25 млрд дол. зовнішнього фінансування.

За прогнозом МВФ, державний борг України до 2020 року становить близько 73% ВВП. При цьому потреба України в зовнішньому фінансуванні в 2019-2025 роках становитиме не більше 10% ВВП на рік.