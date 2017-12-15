Що з доларом: гривня продовжує дешевшати

У п'ятницю, 15 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,70/27,73 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 32,66/32,69 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4709/0,4719 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16.00 встановився на рівні 27,6351 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 716 угод на суму 444,62 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,63/27,64 грн/дол. Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 32,61/32,63 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4460/0,4466 грн/рубль.

Вартість покупки долара в київських обмінниках підвищилася до 28 грн/дол., продажу – до 27,70 грн/дол. При цьому вартість євро становить 33 грн/євро. Вартість американської валюти в банках підвищилася до 27,40/27,98 грн/дол.