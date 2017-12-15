НБУ обіцяє дозволити бізнесу виводити дивіденди за кордон на початку наступного року

Національний банк України планує дозволити бізнесу репатріацію дивідендів іноземним інвесторам за 2017 рік в перші місяці наступного року.

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Про це заявив виконуючий обов'язки голови Національного банку Яків Смолій під час зустрічі з представниками бізнесу в Європейській Бізнес Асоціації.

«Репатріація дивідендів за 2017 рік буде вирішена»,- сказав він, зазначивши, що, крім цього, регулятор планує скасувати встановлений в даний час щомісячний ліміт виплати дивідендів в розмірі 5 млн дол.

«У перші місяці наступного року це буде, оскільки це є стримуючим фактором для інвесторів, які хочуть зайти в Україну», - додав Смолій.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в червні 2016 року дозволив репатріацію дивідендів, нарахованих іноземним інвесторам за 2014-2015 роки, встановивши обмеження на перерахування таких дивідендів за кордон на одну особу в місяць у межах більшого значення – еквівалента 1 млн дол. США, або 10% загального обсягу дивідендів до виплати.

У травні 2017 року НБУ дозволив бізнесу виплачувати дивіденди іноземним інвесторам за 2014-2016 роки, при цьому максимальна сума відповідних перерахувань за кордон була збільшена в 5 разів – до 5 млн дол. протягом місяця.

У листопаді регулятор дозволив компаніям крім дивідендів за 2014-2016 роки виплачувати дивіденди за 2013 рік в межах 2 млн дол. в місяць.

За оцінками НБУ, на початок листопада бізнес з червня 2016 року, або з моменту скасування заборони на репатріацію дивідендів за 2014-2016 роки, вивів з України дивіденди іноземним інвесторам на 2,118 млрд дол., що становить майже 42% заявленого компаніями обсягу репатріації дивідендів.