МВФ бачить значні ризики у державному бюджеті України на 2018 рік - Reuters

Міжнародний валютний фонд бачить значні ризики з боку доходів і видатків державного бюджету України на 2018 рік, але при цьому згоден з цільовим орієнтиром дефіциту бюджету на рівні близько 2,5% ВВП.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на постійного представника Фонду в Україні Йосту Люнгмана.

«В цілому, хоч ми і згодні з цільовим орієнтиром дефіциту бюджету на наступний рік, ми бачимо значні ризики з боку бюджетних доходів і витрат», - цитує агентство представника МВФ.

За інформацією Reuters, Люнгман висловив сподівання, що МВФ продовжить переговори з українською владою в найближчі дні щодо коригування бюджету відповідно до програми.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, виконуючий обов'язки голови Національного банку Яків Смолій заявив, що Україна не виконала взяті на себе зобов'язання для чергового перегляду програми з Міжнародним валютним фондом, зокрема, у Фонду є питання до прийнятого Верховною Радою держбюджету України на 2018 рік.

Верховна Рада 7 грудня ухвалила держбюджет України на 2018 рік, який був доопрацьований відповідно до бюджетних висновків і затверджений Кабінетом міністрів 1 грудня, однак фінальний текст документа з усіма поправками досі не оприлюднений.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

14 грудня заступник голови департаменту комунікацій МВФ Вільям Мюррей на брифінгу у Вашингтоні заявив, що Міжнародний валютний фонд поки не запланував місію в Україну для перегляду програми співпраці і подальшого виділення кредитного траншу, оскільки не всі умови завершення перегляду виконані українською стороною.