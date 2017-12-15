Що буде з доларом і євро після вихідних: Нацбанк опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 18 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2763.5063 (15 грудня – 2741.0006)

100 EUR – 3262.5955 (15 грудня – 3246.7152)

10 RUR – 4.6920 (15 грудня – 4.6689)

У п'ятницю, 15 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,70/27,73 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 32,66/32,69 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4709/0,4719 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16.00 встановився на рівні 27,6351 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 716 угод на суму 444,62 млн дол.