Євросоюз введе жорсткі правила обігу криптовалют і онлайн-платежів

У Євросоюзі погодилися запровадити жорсткіші правила щодо криптовалют, щоб запобігти відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Вони стосуватимуться обмінних онлайн-платформ для біткойна та інших криптовалют, повідомляє "Німецька хвиля".

Читайте такожПівнічнокорейські хакери атакують біржі біткойна - ЗМІ«Ця угода принесе більше прозорості, щоб покращити боротьбу з відмиванням грошей, а також відріже потік грошей для терористів», – зазначила єврокомісар із питань правосуддя Вера Юрова.

Повідомляється, що серед іншого нові правила ЄС зобов’язують біткойн-платформи та онлайн-гаманці криптовалют ідентифікувати користувачів, запровадити обмежене використання prepaid-карток для розрахунків, а також дозволять слідчим органам мати більше доступу до інформації, зокрема до банківських реєстрів, а також нададуть «особам із обґрунтованим інтересом» доступ до даних щодо довірчої власності.

Рішення ЄС було ухвалене на хвилі стрімкого зростання курсу біткойна, який здорожчав більш як на 1700% за цей рік.