Вище за $19 тисяч: біткойн встановив новий рекорд

Біткойн взяв нову висоту – його курс досяг позначки $19 767,10 за одиницю, повідомляє сайт Сoinmarketcap.com. Ринкова капіталізація валюти становить $331 мільярд.

Як повідомляв УНІАН, експерти пояснюють такий підйом низкою причин, наприклад, появою нових гравців. Крім того, банки також почали розглядати криптовалюту як "прийнятний вид вкладень для свого портфеля".

На вартість біткойна також впливає електрика, що витрачається на його видобуток. Підраховано, що енергії, яка йде на одну транзакцію, вистачить, щоб тиждень живити ферму в Нідерландах.